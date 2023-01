Les résultats complets des 32es de finale de la Coupe Gambardella

Il n’y a pas qu’en Coupe de France que les surprises existent. Voici le résumé des 32es de finale de la Coupe Gambardella. Si l’OM, défait par le Nîmes Olympique au tour précédent, n’était pas en lice pour le tour suivant, son rival historique parisien défiait, lui, le LOSC Lille, ce dimanche. Face aux Dogues, les Parisiens n’ont pas connu la même réussite qu’en 2022 où ils s’étaient qualifiés à l’issue d’une séance de tirs au but bien maîtrisée.

La suite après cette publicité

Les Titis avaient pourtant ouvert le score dès la dixième minute de jeu par Bensoula mais juste avant la demi-heure, Faiz égalisait sur penalty. À l’heure de jeu, les jeunes lillois, emmenés par leur capitaine et tour de controle en défense centrale Gédéon Elonga, reprenaient l’avantage sur un but contre son camp d’un jeune parisien avant que l’inévitable Housni trouve le chemin des filets sur une passe de Zague et remette les deux formations à hauteur. Si les deux équipes pensaient se diriger vers une nouvelle séance de tirs au but, Lille obtenait finalement un nouveau penalty à la 96ème minute de jeu et Sahabo ne se faisait pas prier pour le transformer. Score final : 3-2. Le PSG sort dès les 32es de finale devant des recruteurs des plus grands clubs européens (Salszbourg et Francfort étaient notamment présents).

À lire

Équipe de France : la sortie hallucinante de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane

Le PSG éliminé, ça passe pour l’OL !

Autre surprise à ce stade de la compétition, ce samedi, où le SO Cholet (Régional 1) et le Stade Lavallois (National) se défiait. A noter l’exploit du SOC qui s’est offert le scalp des Tango (2-0). Il a fallu attendre l’heure de jeu pour que la formation de Maine-et-Loire ouvre le score grâce à Belomri (61e), avant que Boye enfonce le clou dans les derniers instants (90+2e). Une belle performance pour les jeunes Choletais, qui occupent également la deuxième place de leur championnat de R1, face à l’actuel leader du groupe C U19 National.

La suite après cette publicité

Pour le reste, l’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel face au Nîmes Olympique (1-0). De son côté, l’AS Monaco n’a pas tremblé face à Aubagne (4-1). Tout comme Amiens, large vainqueur (6-0) du FC Offranvillais ou du FC Nantes, intraitable contre le FC Bergerac Périgord (8-0). A noter également la victoire de Metz, de Pau, d’Auxerre ou encore de Clermont. Ça ne passe pas, en revanche, pour le Toulouse Football Club, éliminé par l’US Colomiers (0-1). Caen prend également la porte après sa défaite face au RC Épernay Champagne (0-1).

Les résultats des 32es de finale