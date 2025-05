Trophées UNFP 2025 : Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de Ligue 1 !

Pouvait-il en être autrement ? Grandissime favori pour succéder à Kylian Mbappé au titre de meilleur joueur de Ligue 1, Ousmane Dembélé (27 ans) a logiquement été récompensé, ce dimanche soir, lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2025, organisée au Pavillon Gabriel. Meilleur buteur du championnat de France avec 21 réalisations, l’ancien Barcelonais n’a cessé d’impressionner sous la tunique parisienne durant cet exercice 2024-2025.

Critiqué pour son manque de réussite offensive en début de saison, l’ancien joueur du Stade Rennais et du FC Barcelone a finalement profité du replacement axial décidé par son coach Luis Enrique pour changer de dimension. Toujours aussi impressionnant techniquement, l’international français (53 sélections, 6 buts), désormais annoncé comme le grand favori au prochain Ballon d’Or, a surtout fait preuve d’un sang froid inédit face aux cages adverses. De quoi combler son entraîneur.

Des statistiques XXL, un replacement décisif

«Nous avons tellement parlé de Dembélé. Je parlais l’an dernier de la merveille qu’il était pour moi, sans les chiffres qu’il a actuellement. N’importe quel supporter serait prêt à payer son billet pour le voir jouer. Il a une capacité à tirer des deux pieds, il y a ses feintes aussi… C’est un joueur qui joue à merveille, c’est une très belle évolution d’un joueur qui était déjà très fort», avouait, à ce titre, l’ancien sélectionneur de la Roja au sujet de celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028.

Inarrêtable depuis le début de l’année 2025 avec 13 buts inscrits en Ligue 1, le natif de Vernon a par ailleurs porté les siens sur la scène européenne. Décisif contre Liverpool, Aston Villa puis face à Arsenal, celui qui totalise 8 réalisations et 4 offrandes en Ligue des Champions va désormais tenter de poursuivre sur sa lancée alors que les Rouge et Bleu retrouveront l’Inter Milan, le 31 mai prochain du côté de Munich, pour espérer remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la première fois de leur histoire. Il faudra pour cela un très grand Dembélé.