La réaction de Dembélé après son trophée de meilleur joueur de Ligue 1 !

Nommé aux côtés de Rayan Cherki (OL) et de ses coéquipiers Désiré Doué, Vitinha et Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2025. Inarrêtable en 2025 avec 13 buts en Ligue 1, le natif de Vernon a également brillé en Europe, décisif contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Avec 8 buts et 4 passes en Ligue des Champions, il visera à prolonger sa forme face à l’Inter Milan le 31 mai à Munich. Il a ainsi réagi à son trophée.

« Le trophée est pas mal. L’an dernier j’étais reparti bredouille parce que Kylian avait tout pris. Merci à mes coéquipiers qui m’ont beaucoup aidé. Il nous reste trois semaines parce qu’il y a quelque chose de grand à aller chercher. Sur les statistiques, sur la façon dont je joue, c’est grâce aux joueurs et au staff. Je suis épanoui dans cette équipe. Cette position de n°9 me plaît. J’étais un joueur qui dribblait et faisait des différences. Maintenant je suis plus devant les buts, je suis heureux de cette position », a commenté le joueur.