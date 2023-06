Fenerbahce : Enner Valencia quitte le club

Il est l’un des buteurs les plus prolifiques d’Europe cette saison. Auteur d’une Coupe du monde réussie avec l’Equateur sur le plan individuel malgré sa blessure avec 3 buts inscrits au Qatar, l’attaquant de 33 ans a réalisé une cuvée 2022-2023 de très haut vol avec 33 buts en 41 apparitions. Des statistiques mirifiques qui ont forcément attisé certaines velléités de départ alors que son contrat s’achève dans une quinzaine de jours.

Et après 3 ans de bons et loyaux services sous la tunique stambouliote, voilà que Valencia quittera le club dans trois semaines comme l’a annoncé le Fener sur ses réseaux sociaux : «Après avoir porté notre maillot pendant 3 saisons, nous souhaitons remercier Enner Valencia, qui a écrit son nom dans l’histoire de Fenerbahçe grâce à ses performances cette saison, pour sa contribution à notre club et lui souhaiter beaucoup de succès dans sa future carrière.» Après le départ de son entraîneur Jorge Jesus hier, voilà que le club d’Istanbul enchaîne dans sa grande lessive.

