PSG - OM Streaming : comment regarder le match en direct

La Ligue 1 Uber Eats en a terminé avec sa phase aller depuis ce week-end. Contre toute attente, c’est l’OL qui a terminé champion d’automne de L1 devant le PSG. Une vraie contre-performance pour le champion de France en titre qui a coûté sa place à Thomas Tuchel. Et pour le premier gros test pour son nouveau coach Mauricio Pochettino, c’est l’OM, dauphin de Paris la saison passée en L1 qui se dresse sur la route du vice-champion d’Europe. Pour ce Classico, le PSG récupère Neymar qui devrait débuter ce soir. Ce qui n’est pas le cas de Kylian Mbappé, pas à 100 % depuis quelques semaines et qui pourrait en profiter pour souffler un peu au profit de Mauro Icardi, auteur d’un retour canon face à Brest samedi dernier et qui a grandement participé au succès parisien 3-0 contre le club breton. C’est donc une formation francilienne revigorée qui se présente au Stade Bollaert (ndlr : enceinte choisie par la LFP pour le TdC) et qui a l’obligation de l’emporter pour s’offrir le premier trophée de la saison et prendre sa revanche sur le match du 13 septembre dernier remporté par l’OM au Parc des Princes grâce à Florian Thauvin.

Regarder PSG-OM en streaming direct

Bien que largement favori, le PSG devra se méfier d’une formation marseillaise qui alterne le bon et le très moyen ces dernières semaines. Dimitri Payet, mis sur le banc ces deux derniers matches, devrait retrouver un poste de titulaire. Offensivement Florian Thauvin devrait être aligné devant avec sans doute Valère Germain qui est en balance avec Dario Benedetto et Nemanja Radonjic. La recrue Pol Lirola est dans le groupe mais pas dans le onze de départ d’André Villas Boas. Cette affiche, qui est clairement en faveur du PSG ces dernières saisons malgré la dernière victoire des Phocéens, sent la poudre et n’est à rater sous aucun prétexte. Et la diffusion à la télévision de ce choc entre les deux meilleurs ennemis de la L1 se fera sur la chaîne Canal + en France, ce mercredi soir à 21h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD. Si vous êtes un supporter du club parisien ou du club olympien et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match OM vs Montpellier en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, smartphone ou même tablette. La rencontre sera donc disponible via l'application gratuite My Canal.

Canal + propose des offres sans engagement pour le stream de cette affiche entre la formation présidée par Nasser Al Khelaifi et celle dirigée par Jacques-Henri Eyraud. Avec un mois d'essai cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Pour ceux qui hésitent, il est même possible d’arrêter votre abonnement sans frais durant le premier mois ! Idéal donc pour ceux qui sont confinés chez eux ou en manque d’occupation ou qui souhaitent regarder en toute discrétion cette rencontre de prestige qui sera arbitrée par le très expérimenté Rudi Buquet. L’homme en noir de 43 ans va diriger son premier Trophée des Champions. Il sera assisté de Guillaume Debart et de Benjamin Pages. Mikael Lesage sera, lui, le 4ème arbitre du match, tandis que Willy Delajod sera l’arbitre assistant vidéo et Alexandre Castro, arbitre assistant vidéo auxiliaire.

