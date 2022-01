OGC Nice : Dante va prolonger

Inoxydable malgré ses 38 ans, Dante n'est pas prêt de s'arrêter de jouer. Le capitaine de l'OGC Nice est toujours indéboulonnable en défense centrale (20 matches de Ligue 1 cette saison, 1 but), après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés en novembre 2020. En fin de contrat en juin, il s'apprête à prolonger de nouveau l'aventure comme l'a révélé Julien Fournier, le directeur sportif du Gym, en conférence de presse ce vendredi.

«Avec Dante, ce n’est plus une affaire de contrat, a expliqué le dirigeant azuréen. Ni lui, ni nous ne se posons la question de sa situation contractuelle. Il nous impressionne un peu plus chaque jour. Beaucoup pouvaient douter de sa capacité à revenir aussi fort. Il a une fois encore montré quel professionnel il était, et ce n’est même pas assez fort. On sait ce qu’on veut faire ensemble. S’il a encore envie de jouer, il continuera de jouer pour nous. Il va rester avec nous un moment, habituez vous à le voir.»