Krasnodar s'offre la pépite norvégienne Erik Botheim

Auteur de trois buts et de deux passes décisives lors d'une victoire 6-1 contre l'AS Roma avec Bodø-Glimt, Erik Botheim (21 ans) a crevé l'écran. Alors que l'AS Roma était notamment sur ses rangs, l'attaquant norvégien a décidé de partir en Russie du côté du FK Krasnodar. «Les clubs de football de Krasnodar et de Bodø-Glimt ont conclu le transfert de l'attaquant de 21 ans dans les rangs des taureaux. Le contrat a été signé jusqu'à fin juin 2025» ont annoncé les Bykis dans un communiqué.

Une opération estimée à 8 millions d'euros, dont 2 millions d'euros de bonus, qui permet à Krasnodar de s'offrir une belle doublette avec Erik Botheim et le Colombien Jhon Cordoba (6 buts et 4 passes décisives en 15 matches de Russian Premier League cette saison). Champion de Norvège avec Bodø-Glimt, Erik Botheim reste sur une saison à 22 buts et 10 offrandes en 46 matches. Une nouvelle grosse vente pour son club qui a également vu Patrick Berg rallier le RC Lens.