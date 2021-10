Le show extraordinaire d'Erik Botheim, la nouvelle pépite du FK Bodø/Glimt

C’est la performance de la soirée européenne de ce jeudi 21 octobre 2021. Ce n’était pourtant pas le match phare du jour, mais ce FK Bodø/Glimt-AS Roma comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la Ligue Europa Conference est entré dans l’histoire après la cinglante victoire des Norvégiens sur le score de 6 buts à 1. Un événement puisque la formation italienne s’est fait humilier par un club bien plus modeste. Mais surtout parce que c’est la première fois en 1008 matches qu’une équipe entraînée par José Mourinho encaisse 6 buts.

Attendu en conférence de presse, le Special One a envoyé quelques piques à ses joueurs et notamment à ses attaquants. En face, le manager du FK Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen, était sur un nuage. « Je ne m'attendais pas à un tel match, mais nous l'avons contrôlé de la première à la dernière minute. Ce n'était probablement pas le match que Rome attendait avec le plus d'impatience. Je ne comparerai pas cette rencontre aux autres matches, mais je pense que c'était un résultat fantastique et c'était incroyablement amusant d'être dans le stade aujourd'hui. »

Botheim après Hauge

Et contrairement à Mourinho, Knutsen n’a pas taillé ses attaquants. Bien au contraire. Car le club qui a vu éclore la pépite Jens Petter Hauge peut désormais compter sur un nouveau joyau : Erik Botheim. Âgé de 21 ans, l’international Espoirs norvégien (3 sélections, 1 but) est arrivé l’été dernier en provenance de Rosenborg (qui l’avait prêté à Stabaek la saison passée). Une excellente pioche.

Hier, Botheim a tout simplement ridiculisé l’AS Roma quasiment à lui tout seul puisqu’il a inscrit un doublé et a délivré trois passes décisives. Auteur d’une saison également remarquable en championnat (13 réalisations inscrites en 22 rencontres), le Scandinave cartonne. Tout comme son partenaire Ola Solbakken, auteur lui aussi d’un doublé hier et meilleur buteur provisoire de la Ligue Europa Conference (4 buts).

« Je ne sais pas exactement où je suis maintenant. C'était complètement irréel. Pendant les dix dernières minutes, je me suis promené en pensant que je rêvais. C'est complètement malade », a-t-il confié au micro de V4, avant de s’exprimer en conférence de presse. « Cela montre que tout est possible si vous êtes patient et travaillez dur. J'espère pouvoir être une grande source d'inspiration pour les autres. » Sous contrat avec le FK Bodø/Glimt jusqu’en décembre 2022, Botheim ne devrait pas faire long feu dans son pays !