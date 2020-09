Jens Petter Hauge, le nouveau phénomène norvégien

Si vous aviez accès aux locaux de Foot Mercato, vous entendriez probablement quelqu'un dire que la Norvège est la nouvelle Belgique. Dit comme cela, ça n'a aucun sens, nous sommes d'accord. Toutefois, quand il s'agit de sortir des jeunes joueurs très talentueux, les Diables Rouges ont montré leurs excellentes dispositions ces dernières années. Maintenant, il semble que ce soit au tour de la Norvèg,e qui est en train de faire éclore une génération prometteuse (Sander Berge, Martin Odegaard, Kristoffer Ajer...).

La suite après cette publicité

On ne parle même plus d'Erling Braut Haaland, l'avant-centre du Borussia Dortmund. À 20 années seulement, il a déjà terrorisé les défenseurs européens, que ce soit en Ligue des Champions ou en équipe nationale, mais aussi les Autrichiens (Salzbourg) et les Allemands (Borussia Dortmund). Le sélectionneur suédois de l'équipe de Norvège, Lars Lagerbäck, a invité un petit nouveau pour les prochaines rencontres.

Le trio de rêve de Bodo

Il s'agit de Jens Petter Hauge (20 ans). Le milieu très offensif de la surprenante formation de Bodo/Glimt (première division norvégienne) affole déjà les compteurs. Il n'en est pas à sa première saison professionnelle (il a débuté en 2016, à l'âge de 16 ans), mais cette saison, il semble enfin montrer tout le potentiel qu'il a en lui, pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Kjetil Knutsen.

Il a déjà failli partir, mais il a finalement dit non au Club Brugge et à raison. Cette saison, il a déjà inscrit la bagatelle de 14 réalisations en 18 rencontres en Eliteserien. Mieux encore, en Coupe d'Europe, il s'est régalé en marquant trois buts en trois matches, dont un contre l'AC Milan au tour précédent en Ligue Europa. Il fait notamment partie du trio offensif de rêve de Bodo en compagnie des Danois Kasper Junker et Philip Zinckernagel. Au point que Bodo ne devienne trop petit pour lui ?

« Maintenant, je pense que, peu importe quand je pars, que ce soit maintenant ou après la saison, j'ai contribué pour que Glimt remporte le titre en championnat pour la première fois », a-t-il déclaré à l'issue d'une victoire contre Valerenga, match au cours duquel il a manqué un penalty. Tellement son talent saute aux yeux, l'AC Milan s'est dépêché d'essayer de boucler sa signature pour la saison qui arrive. Il est ainsi arrivé, selon divers médias, ce mardi du côté de la Lombardie afin de signer son contrat avec la formation de Zlatan Ibrahimovic. On évoque une indemnité d'environ 5 millions d'euros pour celui qui, à 20 ans, a déjà joué 112 rencontres avec les professionnels. Avec sa capacité d'élimination, d'accélération et surtout de finition, nul doute que les tifosi de l'AC Milan vont se régaler !