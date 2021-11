AS Roma : José Mourinho veut recruter l'attaquant norvégien qui l'a humilié

C'est ce qu'on appelle une Sergey Semak dans le jargon du football. Battu 3-1 par le CSKA Moscou en décembre 2004 sur un triplé de Sergey Semak, le Paris Saint-Germain avait dégainé le chéquier en le recrutant quelques semaines plus tard. Resté un an, le demi-finaliste de l'Euro 2008 n'avait pas marqué les esprits franciliens. José Mourinho et l'AS Roma se sont lancés sur un dossier similaire et le destin dira si l'issue sera davantage positive. Balayé par le club norvégien de Bodø/Glimt (6-1), le club italien a vécu une véritable humiliation. Celle-ci a mis en exergue le buteur Erik Botheim auteur d'un doublé et de trois passes décisives lors de cette rencontre.

Également connu pour avoir fait un clip de rap avec son ami Erling Braut Haaland quand il était plus jeune, le joueur de 21 ans qui est sous contrat avec Bodø/Glimt jusqu'en décembre 2022 plaît beaucoup à l'AS Roma. Selon la chaîne norvégienne TV2, les Gialorossi ont contacté l'entourage du joueur afin de prendre la température. Si cela se confirme, cela pourrait finir sur une belle vente du club norvégien. En 2021, Erik Botheim a marqué 19 buts et délivré 9 offrandes en 39 matches.