Maroc - Ghana : les compositions officielles

La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit avec un choc entre le Maroc et le Ghana dans le groupe C. Le Maroc opte pour un 3-4-3 avec Yassine Bounou dans les cages derrière Achraf Hakimi, Samy Mmaee, Nayef Aguerd, Adam Masina et Selim Amallah. Azzedine Ounahi est positionné dans l'entrejeu auprès de Romain Saïss. Enfin devant, Sofiane Boufal est accompagné en attaque par Imran Louza et Zakaria Aboukhlal.

De son côté, le Ghana s'articule en 4-4-2 avec Joseph Wollacott comme dernier rempart derrière Andrew Yiadom, Daniel Amartey, Alexander Djiku et Abdul Rahman Baba. Thomas Partey et Iddrisu Baba forment le double pivot tandis que Joseph Paintsil et Kamaldeen Sulemana prennent les couloirs. Enfin, Jordan Ayew et André Ayew sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Maroc : Bounou – S. Mmaee, Aguerd, Masina - Hakimi, Saiss, Ounahi, Amallah – Aboukhlal, Boufal, Louza

Ghana : Wollacott – Yiadom, Amartey, Djiku, A. Baba – Sulemana, Partey, I. Baba, Paintsil – A. Ayew, J. Ayew