Ligue 1 : Brest s’impose et plonge Strasbourg dans le doute

Ce samedi, la victoire était nécessaire pour Brest et Strasbourg dans leur affrontement du jour. En proie au doute et restant sur trois défaites de rang en Ligue 1, le club alsacien avait fort à faire en déplacement sur la pelouse de Brestois alternant entre le bon et le moins bon depuis le début de saison. Finalement, les Bretons étaient dans un bon jour ce samedi. Alors qu’Eric Roy a décidé d’aligner un onze assez offensif, les Ty-Zefs ont été très vite incisifs et Brendan Chardonnet a trouvé la barre dès la 7e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, Kenny Lala ouvrait le score face à son ancien club en transformant un penalty obtenu suite à une main de Guela Doué.

Asphyxiés, les Alsaciens ont continué de subir les assauts bretons (16e, 29e) et leur défense a concédé un deuxième but. Déjà impliqué dans un but annulé neuf minutes plus tôt (36e), Mathias Pereira Lage a trompé Petrovic d’une belle frappe croisée juste avant la pause (2-0, 45+1e). En seconde période, Ludovic Ajorque aurait aussi pu marquer contre son ancienne équipe mais l’attaquant puissant a vu Petrovic repousser sa tentative (52e). En fin de rencontre, Romain Del Castillo a scellé le sort de la rencontre d’une frappe maligne (3-1, 90+3e) alors qu’Abdoul Ouattara avait relancé le suspense quelques minutes auparavant (2-1, 86e). Avec ce succès précieux, Brest se replace à la 10e place et enfonce Strasbourg. Le club alsacien, qui concède une quatrième défaite de rang, est trezième.