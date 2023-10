AC Milan : Olivier Giroud entretient le flou sur son avenir

La suite après cette publicité

À 37 ans, Olivier Giroud continue d’évoluer à un excellent niveau. En Serie A, l’attaquant français se montre complet avec 4 buts et 3 passes décisives à son compteur, le tout en 6 journées de championnat. Dans un AC Milan à la lutte avec son rival, l’Inter, pour remporter le Scudetto, l’ancien buteur de Chelsea et d’Arsenal se sent bien en Italie même s’il reste assez flou quant à son avenir en Lombardie.

«Une prolongation ? Nous y réfléchirons en juin, pour l’instant je veux faire de mon mieux pour Milan. Je ne prévois rien mais je me sens bien ici, et je suis heureux depuis le premier jour», détaille Olivier Giroud avant d’affronter Dortmund mercredi soir en Ligue des Champions. En fin de contrat l’été prochain, l’avant-centre pourrait bien prendre son temps avant de choisir sa prochaine destination.