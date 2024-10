Affaire de la sextape : Mathieu Valbuena dit ses vérités

Presque 10 ans après l’affaire de la sextape, Mathieu Valbuena veut faire table rase du passé. Dans le cadre d’un reportage réalisé par France Football, l’ancien international est revenu sur cette période qu’il considère comme la pire de sa carrière. Mais à 40 ans, et loin de la France (il évolue dans le club du Athens Kallithéa FC en Grèce), il dit aujourd’hui aller mieux, et avoir rangé cette affaire dans la boîte à mauvais souvenirs. Pour rappel, Karim Benzema avait été condamné en juin 2022 à un an de prison avec sursis, 75 000 euros d’amende et 80 000 euros à verser à Valbuena au titre du préjudice moral pour complicité de tentative de chantage.

« Ç'a été le pire moment de ma carrière. Pour moi, l’équipe de France représentait tout. J’ai longtemps été en colère. Aujourd’hui, je n’en veux plus à personne, assure l’ancien Marseillais. Je suis en paix. J’ai croisé Didier (Deschamps) il n’y a pas si longtemps. On a parlé football, de plein de choses, il était très content de me voir.» En ce qui concerne son image, parfois écornée au prix d’une personnalité jugée égocentrique par l’opinion publique, Valbuena s’estime tout de même lésé : « En France, quand tu as une étiquette, c’est difficile de l’enlever. On a manqué d’objectivité avec moi. Mon parcours aurait pu être valorisé comme ceux de Giroud ou Ribéry, qui viennent aussi du monde amateur. À l’étranger, on respecte bien plus tout ça. »