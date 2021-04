Ligue 1 : l'OL enchaîne un troisième match sans succès à Lens

Après le choc de cette 31ème journée de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain au LOSC (victoire 1-0 des Dogues), ce samedi nous offrait un second joli match entre le RC Lens (5ème avant le début du match) et l’Olympique Lyonnais (4ème après la victoire de Monaco dans la journée). Au stade Bollaert, les objectifs étaient clairs, conserver cette 5ème place pour les Sang-et-Or et reprendre la troisième place pour les Gones. Pour cette rencontre, les Lensois débutaient sans Kalimuendo et Ganago mais avec Sotoca et Kakuta devant. Les Lyonnais optaient pour deux changements par rapport à la défaite face au Paris Saint-Germain le 21 mars dernier. Retour de Dubois et de Bruno Guimaraes dans le onze de départ à la place de De Sciglio et de Caqueret. La rencontre débutait très rapidement. Au bout de 30 secondes, Lucas Paqueta s’incrustait dans la surface de réparation de Jean-Louis Leca, et le Brésilien heurtait le portier corse. Pas de penalty selon Benoit Millot, l’arbitre de cette rencontre. Le gardien français semblait touché pendant que l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan restait longtemps au sol.

À la 12e minute de jeu, Jean-Louis Leca tentait une sortie risquée et osée toujours devant Lucas Paqueta. Il sortait même de sa surface pour suivre le milieu de terrain qui remettait le ballon en retrait pour son compère Thiago Mendes dont la frappe de l’extérieur de la surface était bloquée et dégagée par la défense lensoise. À la 25e minute, Kakuta héritait d’un long ballon et percutait côté gauche, arrivait jusqu’au point de penalty avant de tomber après un choc face à Lucas Paqueta. Le Congolais restait au sol. Pas de penalty non plus pour Monsieur Millot et toujours 0-0. À la 35e minute, Doucouré pensait ouvrir le score avec cette magnifique frappe en dehors de la surface qui battait Anthony Lopes, pas impérial sur cette relance loupée. Mais le but était finalement annulé pour une faute de main. En effet, Sotoca avait détourné la trajectoire de la balle avec son bras. Quelques minutes plus tard, les Lensois étaient encore à l’attaque et la volée de Clauss était détournée par le portier portugais. Juste avant la mi-temps, Sotoca, toujours lui, côté droit, voyait l’appel de Haidara à l’opposé de la surface et le servait d’une louche bien sentie, mais le Malien loupait totalement sa frappe. À la 45e minute de jeu, Cornet débordait côté gauche et centrait pour Memphis, mais le Néerlandais n’arrivait pas à conclure l’action alors que Badé, qui était à son marquage, était tombé et l’avait donc laissé seul face à Leca. 0-0 à la pause. Première rencontre animée des deux côtés sans réelle domination.

Un Lyon dominateur qui a fait preuve de caractère pour revenir

Au retour des vestiaires, les pensionnaires du stade Bollaert repartaient de belle manière. Kakuta envoyait en profondeur Clauss, qui centrait pour Fofana, dont la frappe était stoppée par Lopes. Une minute plus tard, Memphis, trouvée dans la surface, essayait de pousser le ballon dans la cage mais Leca sortait vite et empêchait le capitaine lyonnais de marquer. Ce dernier écopait même d’un carton jaune pour un pied mal placé. À la 55e minute, Toko-Ekambi tombait encore une fois sur un bon Leca qui décidément était très concentré ce soir. Sa sortie dans les pieds du Camerounais l’empêchait de reprendre ce ballon en profondeur. À la 59e minute de jeu, Rudi Garcia devait faire sortir Dubois, touché aux adducteurs semble-t-il, et faisait entrer De Sciglio à sa place. Caqueret remplaçait également Guimaraes dans le même temps. Quelques secondes plus tard, Toko-Ekambi partait en contre avec Kadewere en deux contre un et le Camerounais donnait le ballon en retrait au Zimbabwéen qui tombait sur un énorme Leca, toujours très sérieux dans ses sorties. Et finalement, à la 65e, Kakuta profitait de l’appel de Clauss vers la surface pour le servir, et le latéral français tirait entre les jambes de Lopes, qui était battu. 1-0 pour le RC Lens.

Alors que les Lyonnais dominaient dans cette seconde période, c’est bien les Nordistes qui ouvraient le score. À la 73e minute, l’enroulé de Kadewere passait à quelques centimètres des buts de Leca. Toujours plus d’assauts du côté de l’OL mais toujours pas de but malgré les entrées de Slimani (70e) et de Cherki (76e). À la 81e minute, les Lyonnais étaient enfin récompensés. Cherki dans l’axe tentait sa chance. Le ballon était contré et revenait dans les pieds de Lucas Paqueta dont la tentative de retourné s’avérait payante et le ballon entrait dans les cages. 1-1 à dix minutes de la fin du temps réglementaire. En fin de match, Slimani était même exclu (90e) après ce tacle non maitrisé sur Doucouré. L’Algérien, entré en jeu un peu plus tôt dans le match, écopait d’un carton rouge. Et Benoit Millot mettait un terme à la rencontre. 1-1, match nul entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais. Un point qui ne satisfaisait surement pas les hommes guidés par Rudi Garcia qui restaient donc derrière Monaco après la victoire des rouges et blancs face à Metz dans la journée (4-0). Face à un cadre du championnat, les Lensois prenaient un bon point dans la course à l’Europe et restaient donc 5èmes.

