League Cup : Arsenal, Newcastle et Liverpool filent en demi-finale

C’est l’heure des quarts de finale en League Cup ! Arsenal recevait Crystal Palace et les Gunners ont réussi à écarter les Eagles. Après avoir encaissé l’ouverture du score par Mateta, les hommes de Mikel Arteta se sont parfaitement repris en inscrivant trois buts consécutifs, tous inscrits par Gabriel Jesus. Nketiah a bien donné un peu de suspens en fin de match, mais Arsenal a su conserver son ticket pour le dernier carré.

Dans les deux autres matchs de la soirée, Newcastle a passé une soirée beaucoup plus tranquille face à Brentford. Les Magies se sont imposés 3-1 grâce à des réalisations signées Tonali (doublé) et Schär). Enfin, il y avait un troisième gros bras de sortie : Liverpool. Les Reds se déplaçaient sur le terrain de Southampton. Les hommes d’Arne Slot se sont rapidement mis à l’abri en première période avec des buts de Nuñez et Elliott. Archer a réduit le score à l’heure de jeu, mais pas de quoi empêcher Liverpool de rejoindre Arsenal et newcastle en demi-finale. Le dernier quart est programmé demain. Il s’agit de l’affiche Tottenham-Manchester United.