Nani annonce son départ d'Orlando City

L'attaquant portugais Nani a annoncé qu'il quittera le club d'Orlando City après trois saisons disputées, et ce après avoir appris que le club ne renouvellerait pas son contrat, expirant à la fin de l'année civile 2021. Arrivé en Floride en février 2019, l'international aux 112 sélections (23 buts) a disputé 88 rencontres dans le championnat outre-Atlantique, inscrivant 31 buts et délivrant 18 passes décisives.

«Toutes les bonnes choses ont une fin. Après trois années magnifiques, pleines de bons moments, de belles rencontres et de succès sportifs, je quitte Orlando City. Orlando est une ville dans laquelle je me suis senti chez moi, avec de belles personnes et des supporters fantastiques, mais mon contrat a expiré et c'est la décision du club de ne pas le prolonger. Cela a été un honneur d'être le capitaine pour les premiers play-offs de l'histoire du club et avoir atteint la finale du tournoi MLS Is Back (réalisé après l'interruption due au Covid-19, ndlr). Je n'oublierai jamais les fans et la communauté qui m'ont soutenu, ma famille et moi, depuis que je suis arrivé en Floride. Avec moi, vous aurez un ami et un fan pour l'avenir. Je vous souhaite tout le meilleur», peut-on lire dans son communiqué.