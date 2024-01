Mercato : West Ham prévient l’OL et l’OM pour Saïd Benrahma !

Absent de la liste de Djamel Belmadi, Saïd Benrahma sera très certainement derrière sa télévision sur les coups de 15 heures pour suivre, avec attention, le deuxième match de l’Algérie, opposée au Burkina Faso après son nul (1-1) contre l’Angola lors de son entrée en lice dans cette CAN 2023. Sous pression, les Fennecs auront, en effet, à coeur de montrer un meilleur visage et ainsi définitivement se lancer dans la compétition. De son côté, l’ailier de West Ham devra, par ailleurs, gérer un autre dossier brûlant : celui de son avenir. Comme nous vous le révélions dernièrement, l’international algérien (21 sélections, 1 but) se trouve dans les petits papiers de nombreux clubs européens, dont deux cadors de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Ainsi, l’OL - déterminé à l’idée de se renforcer sur les ailes - a fait une première proposition contractuelle au joueur de West Ham. Mais ce n’est pas tout. Séduits par le profil et la connaissance du championnat de France du joueur lors de son passage à l’OGC Nice, l’OM et Pablo Longoria sont également sur le coup. Dans cette optique, nous vous affirmions que le club olympien avait même formulé une première offre officielle. Un prêt avec option d’achat finalement refusé par les Hammers, réclamant pas moins de 23 millions d’euros pour leur protégé. Recalé une première fois, le club marseillais compte bien revenir à la charge mais est d’ores et déjà prévenu.

À lire

CdF : le joli geste de l’OL pour Bergerac

West Ham préfère des ventes !

Présent en conférence de presse avant le déplacement des siens du côté de Sheffield United, David Moyes, le coach de la formation anglaise, a d’ailleurs envoyé un message clair aux différents prétendants, confirmant également l’offre transmise par la direction marseillaise. «Il est vrai que Marseille a fait une offre de prêt. Je n’étais pas au courant après le match (de Bristol City, ndlr). Pour autant que je sache, l’offre a été rejetée». Et d’ajouter : «nous avons probablement besoin de vendre pour faire venir d’autres joueurs. Si c’est le cas, nous sommes probablement d’humeur à vendre plutôt qu’à prêter».

La suite après cette publicité

Une sortie sans équivoque confirmant les intentions de West Ham sur ce dossier. Pas fermé à l’idée de se séparer de son numéro 22, l’actuel sixième de Premier League semble, en revanche, bien décidé à récupérer quelques euros pour activer d’autres pistes. Relancé, en ce sens, sur la rumeur Kalvin Phillips, annoncé dans le viseur des Hammers mais également du Barça, le manager écossais n’a cependant pas souhaité en dire plus : «je ne parlerais pas des joueurs d’autres clubs. Je pense que c’est mal de parler de joueurs qui sont dans d’autres clubs de football, donc je ne le ferai pas, non». Une chose est sûre, l’OM et l’OL savent désormais à quoi s’en tenir pour s’offrir l’ancien joueur de Brentford…