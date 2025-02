Brésil : la sortie fracassante de Ronaldo sur le futur de la Seleção

Dans une interview exclusive avec ESPN, dont la version intégrale sera publiée sur la chaîne YouTube d’ESPN ce mardi, Ronaldo a été ouvertement interrogé pour savoir s’il avait parlé à Guardiola de son travail avec l’équipe nationale, une rumeur publiée en novembre par le journal espagnol Sport. Ronaldo a préféré éviter la question, mais a clairement indiqué quel profil il souhaitait pour le sélectionneur du Brésil, s’il remportait les élections prévues l’année prochaine dont il est candidat : «J’aimerais pouvoir parler de tout ce que je fais. Mais, en ce moment, détourner l’attention du problème principal du football brésilien ne servira à rien. Choisir un entraîneur, s’il est élu, est important, j’en parle. Mais on ne peut pas détourner l’attention. L’équipe brésilienne doit avoir les meilleurs, les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs. Ce gars qui arrive doit jouer un rôle important dans le développement du football brésilien, je veux qu’il participe activement à ce développement. A chaque fois que l’équipe se réunit, il a moins de temps. C’est de plus en plus difficile pour l’entraîneur de s’entraîner deux ou trois jours, de jouer deux matchs, de respecter les joueurs pour ce qu’ils ont appris dans les clubs, de se préparer pour le match. C’est un calendrier très cruel pour les joueurs et les entraîneurs. Je pense que c’est toujours le reflet du sommet de la pyramide, qui influence tout le monde dans l’équipe brésilienne vers le bas».

Il a poursuivi : «Je dois être prêt à tout, et je suis prêt pour cette nouvelle mission. Le football brésilien a besoin d’un coup de pouce dans ce sens aussi. Pourquoi a-t-on commencé à parler d’entraîneurs étrangers ? Parce que nous ne formons pas d’entraîneurs. Aujourd’hui, nous avons quelque chose qui fonctionne bien à la CBF, qui est l’Académie CBF, un cours qui forme des entraîneurs diplômés. Cela fonctionne bien sous la direction d’Ednaldo, mais nous devons encore le booster, le multiplier par 20. Je souhaite impliquer d’anciens champions dans l’équipe nationale brésilienne, dans les clubs, dans chaque État du Brésil, pour offrir à ceux qui n’ont pas encore de formation, en gestion, en coaching, pour offrir à ces anciens athlètes la possibilité de continuer dans l’industrie du football».