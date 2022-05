Le Real Madrid est toujours le club le mieux valorisé d'Europe

Il l'annonce fièrement. Le Real Madrid est, pour la quatrième année consécutive, le club de football le plus puissant d'Europe, économiquement parlant, selon le rapport The European Elite 2022, produit par la plateforme Football Benchmark. La valorisation du club merengue s'élève à 3 184 millions d'euros. C'est le seul club qui dépasse les 3 000 millions d'euros. Il est suivi dans le classement par Manchester United (2 883) et le FC Barcelone (2 814).

Football Benchmark souligne dans son étude que les clubs ont clôturé le dernier exercice avec une croissance de 10% en moyenne, mais qu'en raison de la pandémie, ils n'ont pas encore réussi à atteindre les records des années comprises entre 2016 et 2020. Le rapport explique que le Real Madrid étend son avance grâce à son succès sportif et commercial continu. Il souligne également qu'il est l'un des rares clubs à avoir enregistré un bénéfice net au cours des saisons qui ont été touchées par la pandémie. Le nouveau Santiago Bernabéu devrait permettre au club madrilène d'augmenter encore un peu plus ses revenus.

Classement par valeur en millions d'euros

1 Real Madrid 3 184

2 Manchester United 2 883

3 Barcelone 2 814

4 Bayern Munich 2 749

5 Liverpool 2 556

6 Manchester City 2 483

7 Chelsea 2 179

8 PSG 2,132

9 Tottenham 1 912

10 Juventus 1,597

11 Arsenal 1 584

12 Atletico 1,234

13 Borussia Dortmund 1,226

14 Inter 996

15 Milan 578