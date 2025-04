Monaco : Breel Embolo satisfait après la victoire face à l’OM

Breel Embolo a exprimé sa satisfaction après la victoire de l’AS Monaco contre l’OM (3-0). « Très bien, mais ce n’était pas si simple. Les premières 25 minutes, on ne mettait pas les ballons où on voulait, ils ont montré de la qualité. Le but nous a fait du bien et on a réussi à imposer notre style en 2e période », a-t-il commenté. L’attaquant a souligné l’importance du premier but et de la montée en puissance de l’équipe en seconde période.

Concernant son but, il a expliqué : « on a attaqué l’espace, je vois que Vanderson reçoit la balle et je fais l’appel. Je suis content de ne pas être hors-jeu.» Sur l’intégration de Mika Biereth, Embolo a ajouté : « Mika a d’autres qualités que moi, il s’est très bien intégré. À deux attaquants, ça libère des espaces, mais c’est beaucoup de travail, je défends plus bas. »