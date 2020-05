Accord conclu entre l'Inter et le PSG pour Mauro Icardi !

Cette fois c'est fait. L'Inter et le PSG sont tombés d'accord ce vendredi soir sur les termes du transfert définitif de Mauro Icardi chez les champions de France. C'est Sky Sport Italia et la Gazzetta dello Sport qui annoncent en cœur l'existence de cet accord. Voilà de quoi rendre encore plus crédible cette information qui n'étonnera finalement pas grand monde. Un peu plus tôt dans la semaine, le média ESPN affirmait qu'un accord était tout proche entre les deux clubs, évoquant alors une somme oscillant entre 55 et 60 M€ selon les bonus.

Les deux médias italiens se veulent plus précis ce soir puisque l'un parle d'un accord de 50 M€ plus 7 M€ de bonus, quand l'autre engage la même somme de base mais avec un bonus de 8 M€. Ce ne sont que des détails car l'information principale est que Mauro Icardi va s'engager définitivement avec le PSG, où il était prêté cette saison avec une option d'achat de 70 M€. Paris a donc obtenu une petite ristourne après négociations. L'attaquant de 27 ans connaît déjà les termes de son contrat. Il doit signer pour une durée de 4 saisons et touchera un salaire de 10 M€ par an environ. C'est sont les émoluments que touchent jusqu'au 30 juin Edinson Cavani.

L'attaquant argentin n'a pas mis bien longtemps à convaincre les dirigeants du club français. Auteur de 20 buts et de 4 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues, il s'est rapidement fondu dans le collectif, pendant que son principal concurrent, Cavani, était à l'infirmerie. Malgré une petite baisse de régime en 2020 et des rumeurs de brouilles avec Thomas Tuchel son entraîneur, il a fini par s'engager définitivement. Il ne reste plus que l'officialisation des différentes parties.