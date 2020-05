Le PSG en passe de boucler le dossier Mauro Icardi

L'aventure de Mauro Icardi est en passe de se prolonger au PSG. Prêté cette saison par l'Inter avec une option d'achat de 70 M€, l'attaquant argentin a rapidement su convaincre les dirigeants de définitivement le transférer. En négociations depuis plusieurs semaines maintenant, les différentes parties ont trouvé un accord depuis l'entrevue de dimanche selon les dernières informations de ESPN. Désormais, l’affaire est bouclée ou presque, car un terrain d'entente a été trouvé entre les deux clubs, et le PSG s'est mis d'accord avec le joueur.

Leonardo et ses conseillers ont bien fait de revenir vers l'Inter pour tenter de faire baisser la note. Selon le média, l’indemnité de transfert est située entre 55 et 60 M€ selon les bonus atteints. Mauro Icardi (27 ans) doit signer un contrat de 4 ans, assorti d'un des plus gros salaires du club, soit 10 M€ par saison. C'est environ ce que touche Edinson Cavani aujourd'hui, son concurrent direct à la pointe de l'attaque parisienne. Il reste encore quelques détails à régler, ce qui pourrait être fait dès cette semaine lors du prochain rendez-vous de prévu.

Icardi va toucher le salaire de Cavani

Les 20 buts marqués et les 4 passes décisives distribuées en seulement 31 rencontres toutes compétitions confondues par l'ancien de la Sampdoria ont fait de lui un complément régulier d'une attaque parisienne, portée par les stars Neymar, Mbappé et Di Maria. Malgré quelques tensions apparues durant l'hiver avec son entraîneur Thomas Tuchel et un temps de jeu un peu moins important, Icardi a su profiter des blessures à répétition de l'idole des supporters et meilleur buteur de l'histoire du club : Edinson Cavani.

Avec le transfert de l'Argentin, l'avenir de l'Uruguayen est d'ailleurs plus que jamais en question. ESPN précise que ce dernier ne sait toujours pas ce qu'il va faire la saison prochaine. Il pourrait très bien faire le chemin inverse, car les Nerazzurri apprécient beaucoup son profil malgré ses 33 ans. Néanmoins, sa priorité reste pour le moment le PSG qu'il n'a pas envie de quitter, et surtout pas dans les conditions actuelles. Ce sera sans doute le prochain dossier chaud de Leonardo et son équipe.