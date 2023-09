Ligue 1 : Reims renversé par Brest, Montpellier concède le nul à Strasbourg, Nantes s’impose sur le fil à Clermont

Après le match nul concédé dans les derniers instants par l’AS Monaco à Lorient (2-2), la cinquième journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche après-midi avec le traditionnel multiplex de 15 heures avec trois rencontres au programme : Montpellier se déplaçait à Strasbourg, tout comme Nantes à Clermont, tandis que Reims recevait Brest. L’occasion notamment pour le SdR de se rapprocher du club du Rocher, leader du championnat, ou encore au CF63 d’aller chercher sa première victoire de la saison.

On débute ce petit tour de France par le stade de la Meinau, où le Racing Club de Strasbourg accueillait le Montpellier HSC, lors de laquelle le Brésilien Angelo, prêté par Chelsea, honorait sa première titularisation. Néanmoins, malgré un début de match intéressant, la formation alsacienne encaissait l’ouverture du score signée Wahbi Khazri, avant le but du break d’Arnaud Nordin. Au retour des vestiaires, les hommes de Patrick Vieira revenaient avec de meilleures intentions offensives et le concrétisaient sur le rectangle vert.

Brest renverse Reims, Nantes s’impose sur le fil

En effet, Thomas Delaine trouvait le poteau gauche de Benjamin Lecomte, mais ce dernier faisait rentrer le ballon dans ses propres buts avec son dos. Le portier pailladin arrivait ensuite à s’imposer face à Lebo Mothiba, qui trouvait le chemin des filets sur sa deuxième tentative. La recrue estivale Emanuel Emegha heurtait même la barre transversale en fin de match. Malgré six minutes de temps additionnel et un but refusé à Khalil Fayad à la 92e minute pour une faute de main, le score ne changeait plus. Un match nul qui n’arrange pas vraiment Strasbourg et Montpellier, respectivement 10e et 13e au classement.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Strasbourg 7 5 -2 2 1 2 6 8 14 Montpellier 5 5 0 1 2 2 9 9

Direction Auguste-Delaune, où le Stade de Reims débloquait d’abord la marque grâce à Amir Richardson au second poteau sur un coup franc prolongé de Teddy Teuma. Cependant, la défense rémoise se montrait beaucoup moins solide au retour des vestiaires, encaissant d’abord le but égalisateur de Mahdi Camara avant de voir son coéquipier au milieu de terrain Pierre Lees-Melou traverser la moitié de terrain avant de tromper Yehvann Diouf d’une frappe puissante à ras de terre. Le SB29 crée la sensation et monte à la deuxième place du classement après 5 journées.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Brest 10 5 1 3 1 1 7 6 9 Reims 7 5 2 2 1 2 9 7

Dans la dernière rencontre de ce multiplex tripartite, le Clermont Foot, toujours à la recherche de sa première victoire en championnat, se déplaçait sur la pelouse de La Beaujoire pour y affronter le FC Nantes, également sans victoire en un mois en difficulté en championnat. Le seul but de la rencontre était inscrit par l’international nigérian Moses Simon, qui profitait de la position avancée de Mory Diaw pour envoyer le ballon dans ses buts d’un bel enroulé retombant parfaitement avant la transversale. Une belle réalisation suffisante pour creuser l’écart avec son adversaire de l’après-midi.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Nantes 5 5 -2 1 2 2 6 8 16 Clermont 1 5 -6 0 1 4 4 10

Les résultats complets du multiplex de 15h

Strasbourg 2-2 Montpellier : Lecomte (csc, 63e), Mothiba (69e) / Khazri (35e), Nordin (40e)

Reims 1-2 Brest : Richardson (19e) / Camara (50e), Lees-Melou (56e)

Clermont 0-1 Nantes : Simon (49e)