LdC : le classement des buteurs après la phase de groupe

Ce mercredi soir, la 8e journée de la Ligue des Champions 2024/2025 nous a livré un sacré spectacle pour la fin de cette phase de groupe. Et cette fois encore les meilleurs attaquants de la compétition se sont illustrés. Robert Lewandowski boucle ces 8 journées à la première place avec 9 buts. L’attaquant polonais n’a pas marqué ce soir contre l’Atalanta (2-2).

La suite après cette publicité

Il partage désormais la première place avec Serhou Guirassy (Borussia Dortmund). Le buteur guinéen s’est offert un doublé contre le Shakhtar Donetsk (3-1) et recolle à son rival. Derrière lui, on retrouve un autre joueur barcelonais avec Raphinha qui affiche de son côté 8 buts, l’ailier brésilien est également resté muet contre l’Atalanta. Il est à égalité avec Jonathan David buteur contre Feyenoord avec Lille (6-1). Enfin, Vinicius Junior (Real Madrid) qui n’a pas marqué contre Brest (3-0) affiche 7 buts et prend la cinquième position.