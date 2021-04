Arsenal veut récupérer Jesse Lingard

Placardisé à Manchester United, Jesse Lingard a rapidement sorti la tête de l’eau depuis son arrivée en prêt à West Ham au mercato hivernal. Avec 8 buts et 4 passes décisives sous le maillot des Hammers, le milieu de terrain anglais a même retrouvé la sélection en mars dernier.

De belles performances qui attirent les clubs anglais, prêts à récupérer la bonne affaire. Alors que les Red Devils demandent 30 millions d’euros pour laisser définitivement partir Lingard, Arsenal serait intéressé à l’idée de faire venir le joueur de 28 ans et pourrait mettre la somme demandée par les pensionnaires d’Old Trafford sur la table d'après le Daily Star, contrairement à West Ham, plus réticent et qui ne dispose pas d’une option d’achat obligatoire. La bataille s’annonce rude dans ce dossier chaud du prochain mercato.