Cristiano Ronaldo doit 50 000 euros à un chirurgien plasticien

Cristiano Ronaldo mauvais payeur ? C’est en tout cas le sens de l’information dévoilée par The Sun ce dimanche. Selon le tabloïd, le docteur Roshan Ravindran, un chirurgien plasticien britannique reconnu, serait toujours dans l’attente de paiements pour des séances d’injection au botox réalisées sur la star portugaise lors de son retour à Manchester United (2021-2022).

La note totale serait chiffrée à 48 000 euros selon The Sun, et une action en justice devrait prochainement être intentée par le spécialiste, qui aurait également opéré Georgina Rodriguez, la compagne de CR7. Interrogé par The Sun, le docteur Roshan Ravindran a déclaré : «C’est une procédure judiciaire en cours et en tant qu’expert, je ne parle pas de mes patients. »