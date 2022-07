Mercato : Idrissa Gueye ne compte pas faire de cadeaux au PSG

Ces derniers jours, on ne parle que d’eux : les indésirables du Paris Saint-Germain. Ils sont environ une dizaine que Luis Campos essaie de revendre. Parmi eux, se trouve Idrissa Gueye. Âgé de 32 ans, le champion d’Afrique sénégalais n’a plus qu’un an de contrat. Et comme certains de ses partenaires du milieu de terrain (Julian Draxler, Aider Herrera), l’ancien Toffee est poussé vers la sortie.

Recruté par le PSG en 2019 en échange d’une trentaine de millions d’euros, le natif de Dakar est loin d’être considéré comme un élément indispensable par la nouvelle direction parisienne. Désireux de donner un grand coup de balai dans le vestiaire rouge-et-bleu, les dirigeants franciliens ont rapidement trouvé une porte de sortie pour Gueye.

Gueye pas trop tenté par un départ

Dernièrement, nous confirmions d’ailleurs l’intérêt et l’offre de 5 M€ de Galatasaray pour le joueur. Sauf que la piste turque n’enchante pas spécialement le milieu de terrain. L’Équipe affirme que Gueye compte honorer son contrat jusqu’à son terme. Un scénario classique pour de nombreux indésirables du PSG. Comme beaucoup de ses partenaires, Gueye est satisfait de son généreux salaire (500 000€ bruts mensuels).

Surtout, il estime que signer en Turquie représente un risque (salaire non payé, promesses non tenues). De plus, il convient de rappeler que la Coupe du Monde va démarrer dans moins de six mois. De quoi l’inciter à rester prudent. À moins d’une offre exceptionnelle, Gueye est donc surtout tenté de toucher son dû jusqu’en juin 2023.