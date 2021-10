PSG : Marquinhos met les choses au clair après les critiques sur le jeu proposé

Quatorze matches toutes compétitions confondues, pour onze victoires, un match nul et deux défaites (contre le LOSC au Trophée des Champions et face au Stade Rennais en Ligue 1). Le bilan du Paris Saint-Germain sur cette saison 2021-2022 est pour le moment satisfaisant. En championnat, l'équipe de Mauricio Pochettino a longtemps réalisé un sans faute avant de chuter face au SRFC (0-2) avant la trêve internationale d'octobre, mais est toujours seule en tête avec neuf points d'avance sur son dauphin, le RC Lens, avant le Classique contre l'OM ce dimanche soir (20h45). Concernant la Ligue des Champions, le bilan est aussi correct.

La suite après cette publicité

Après leur match nul en Belgique contre le Club Bruges (1-1), les Parisiens ont su battre Manchester City au Parc des Princes (2-0) avant de disposer, dans la difficulté, du RB Leipzig (3-2) cette semaine toujours à domicile. Du coup, Neymar et ses partenaires sont en tête du groupe A avec sept unités, soit une de plus que les Citizens. Mais si les résultats sont globalement là, le jeu proposé laisse parfois à désirer. Depuis le début de la saison, nombreux sont les observateurs du ballon rond à critiquer le jeu parisien, qui repose parfois sur des coups de génie de ses stars comme Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar. Mais en interne, pas d'affolement.

«On est conscients qu’on peut faire plus et mieux»

Capitaine du Paris Saint-Germain et désormais bien installé en charnière centrale, le défenseur Marquinhos a tenu à répondre aux critiques dans un entretien accordé au quotidien régional Le Parisien : «on est d’accord, on est conscients qu’on peut faire plus et mieux. Mais ce n’est pas parce qu’on fait ce constat qu’il faut croire qu’on ne bosse pas, qu’on est en vacances et qu’on ne fait rien à l’entraînement. On essaye de trouver la bonne formule, celle qui nous donnera confiance et nous permettra de faire de bons matchs. Mais nos résultats ne sont pas dégueulasses non plus. Vu le recrutement, les gens s’attendaient peut-être à ce que Paris gagne tous ses matchs 10-0. Mais ça ne marche pas comme ça. En attendant, on enchaîne les victoires et les résultats positifs, c’est le plus important.»

Relancé sur le sujet, l'international brésilien (62 sélections, 4 buts) n'a pas semblé inquiet pour la suite. «Non. Parfois on joue bien et on ne gagne pas et parfois, c’est l’inverse, on joue moins bien mais on s’impose. Au final, on voit des équipes être championnes sans développer le meilleur jeu du monde… Il n’y a pas de formule secrète pour gagner un championnat ou une Ligue des champions. Il faut être décisif dans les moments clés. Pendant la saison, on va toujours essayer de s’améliorer, de grandir, de faire mieux. Mais tant que ce n’est pas le cas, ça ne doit pas occulter les résultats», a-t-il enchaîné, défendant aussi son entraîneur.

Marquinhos et les critiques sur Pochettino

«Ça, c’est le lot du PSG. Quand tu es coach du PSG, il y a toujours des discussions sur toi, tu es toujours au centre des débats, on te remet toujours en question. Il faut savoir faire avec. Nous, on est blindés par rapport à ça. On est une équipe, on a confiance les uns en les autres, on est sûrs de notre effectif et du coach», a conclu Marquinhos sur Mauricio Pochettino, arrivé sur le banc parisien début janvier 2021 et qui affiche aujourd'hui un beau bilan avec le Paris SG (48 matches, 35 victoires, 4 nuls, 9 défaites). Des critiques, des critiques, encore des critiques... Marquinhos sait que ça fait partie du métier, et le PSG aura ce dimanche soir une belle occasion de répondre sur le terrain à l'Orange Vélodrome.

Pour ce premier Classico de la saison, créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui et profitez du bonus de bienvenue, jusqu’à 150€ offerts. Si vous perdez votre pari, vous recevrez un pari gratuit du même montant.