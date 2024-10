Joël Matip prend sa retraite à 33 ans

Joël Matip dit stop à 33 ans. Quatre mois après son départ libre de Liverpool, l’ancien international camerounais (27 sélections, 1 but) a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur. Ces dernières années, le natif de Bochum avait été mis à mal par les blessures, et notamment au mois de décembre dernier, lorsqu’il avait subi une rupture du ligament croisé du genou.

Après 258 matches disputés avec son club formateur de Schalke 04 entre 2009 et 2016, Matip aura passé 8 années prolifiques à Liverpool, disputant 201 matches sous les couleurs des Reds. Il y a notamment remporté 1 Ligue des Champions (et perdu deux finales en 2018 et 2022), 1 Supercoupe de l’UEFA, 1 Coupe du Monde des clubs, 1 Premier League, 1 Coupe d’Angleterre ou encore 2 Coupe de la Ligue.