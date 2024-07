JO : onze buts dans un match complètement fou entre l’Australie et la Zambie

Match complétement fou entre l’Australie et la Zambie en football féminin lors de ces Jeux olympiques de Paris ! À l’Allianz Rivieira (Nice), la rencontre a démarré sur les chapeaux de roues avec l’ouverture du score de Barbra Banda, dès la première minute de jeu. Les Australiennes ont répondu dans la foulée, avec l’égalisation d’Alanna Kennedy (7ᵉ). Racheal Kundananji (21ᵉ) et Banda (33ᵉ) ont permis aux Zambiennes de faire le break. Et si l’Australie a réduit le score, les Matildas n’ont rien pu faire pour arrêter Banda, auteure d’un triplé (45ᵉ + 4). La Zambie menait 4 buts à 2, à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Kundananji s’est offerte un doublé (56ᵉ), bien servie par Banda. Puis, c’est le drame. En 32 minutes, les Australiennes ont réussi à inscrire quatre buts. Bien aidée par le but contre son camp de Ngambo Musole (58ᵉ), l’Australie a réussi à renverser le match grâce à Stéphanie Castley (65ᵉ, 76ᵉ) et Michelle Heyman (90ᵉ). Les Australiennes ont finalement remporté la victoire (6-5) dans ce match à rebondissements. Avec cette victoire, l’Australie se relance dans le groupe B, composé également des États-Unis et de l’Allemagne. Avec cette deuxième défaite en deux matchs, la Zambie est au bord de l’élimination.