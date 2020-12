Le Flop 10 des maillots de foot de 2020

10 - Maillot third de Dortmund

La suite après cette publicité

On aurait pu choisir le maillot domicile du Borussia Dortmund, qui peut faire penser au Pokémon Élektek. On a finalement jeté notre dévolu sur le maillot third des coéquipiers de Marco Reus avec ces pixels jaunes et gris sur un fond blanc dont on ne comprend toujours pas l’inspiration et l’utilité. Bref, un maillot à vite oublier.

9 - Maillots de La Spezia

Promue en Serie A en 2020, La Spezia pouvait déjà mieux faire pour ses trois maillots qui reprennent mécaniquement la même forme, seules les couleurs diffèrent. Mais en plus, le choix du sponsor, qui est généralement primordial pour le prestige d’un maillot, fait justement défaut sur ces trois tenues. En effet, l’énorme logo du restaurant « Ten » avec cette assiette centrale accompagnée d'un piment et de couverts fait vraiment tâche et décrédibilise les joueurs de Vincenzo Italiano qui luttent déjà pour se maintenir dans l'élite.

8 - Maillot extérieur de l'Inter Milan

Ça vous dit un morpion ? Pour le maillot extérieur de l’Inter Milan, Nike a justement opté pour un imprimé quadrillé pratique pour les amateurs des croix et ronds. On préfère en rire mais cette tenue est une vraie déception. Heureusement, Nike s’est rattrapé avec le maillot third des Intéristes, qui aurait d’ailleurs pu figurer dans notre top 10 des maillots de l’année 2020, qui renoue avec le maillot de la saison 1997/1998.

7 - Maillot extérieur Schalke 04

Si vous souhaitiez le plan de la ville de Schalke, achetez le maillot extérieur du club de la Ruhr! L’équipementier anglais Umbro a fait un choix étonnant pour la tunique du club basé à Gelsenkirchen, celle d’une cartographie des rues autour du stade Veltins- Arena. Un concept trop simple, peu détaillé, sans reliefs. À oublier comme le début de saison catastrophique de l’actuelle lanterne rouge de Bundesliga.

6 - Maillot extérieur Betis Séville

Une fois n’est pas coutume, Kappa déçoit avec cette tunique extérieure du Betis Séville. Le motif en damier se réfère au sol de la place d’Espagne de la ville sévillane mais ça fonctionne pas comme l'utilisation du violet, qui ne s’accorde pas du tout avec les couleurs traditionnelles du club que l'on retrouve sur les manches.

5 - Maillot third Angers

On retrouve encore Kappa qui dénature cette fois les traditions des Angevins avec ce coloris vert d'eau pour son maillot extérieur. Un choix surprenant même si les Angevins s’habillaient déjà en vert lors de la saison 1994-95. L'imprimé vert foncé sur le torse qui est inspiré de la résille du centre d’entrainement du club n'arrange pas les affaires de ce maillot.

4 - Maillot third Chelsea

Les maillots third sont souvent l’opportunité idéale pour les équipementiers de proposer des designs différents et surprenants. Parfois ça passe, mais parfois ça casse ! Et c’est justement le cas de ce maillot third de Chelsea que les partenaires d’Olivier Giroud arborent (malheureusement) régulièrement. Ce mélange de rose et bleu pouvait déjà surprendre mais ces bandes en dégradé ajoutées à l’énorme logo blanc du sponsor « Three » constituent un fashion faux pas, qu’il ne faut plus faire.

3 - Maillot third Juventus Turin

Adidas a aussi trop laissé parler son inspiration pour le maillot third de la Juve. Le fond orange tacheté de formes noires intrigue dans le meilleur des cas, et dérange dans le pire. On fait face à un maillot "de créateur" pour un club à l'histoire et au palmarès légendaire, qui fait normalement preuve de sobriété avec ses couleurs noires et blanches.

2 - Maillot third de Manchester United

Décidément, adidas est coutumier du fait. Encore un maillot third d'un club historique, Manchester United, beaucoup trop original pour être appréciable. La marque aux trois bandes a voulu rendre hommage aux maillots rayés portés il y a plus de 100 ans par les Reds Devils. Résultat : nous avons droit à un maillot zébré complètement loufoque qui peut au moins avoir le mérite de perturber les adversaires.

1 - Maillot domicile de Partick Thistle

Ce n’est pas parce que le club de Partick Thistle évolue en troisième division écossaise qu’il est passé inaperçu. Loin de là. Le club de Glasgow, seulement cinquième de son championnat en cette fin d’année 2020, glane le prestigieux titre de… pire maillot de l’année. Ces rayures rouges coupées qui dégoulinent comme du sang auraient été parfaites pour un troll d’Halloween. Mais malheureusement, les joueurs de Patrick Thistle évoluent bien régulièrement avec ce maillot domicile qui fait mal aux yeux. Vivement 2021.