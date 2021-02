Le Stade Rennais veut sauver le soldat Jérémy Doku

La suite après cette publicité

La cerise sur le mercato rennais. L'été dernier, les pensionnaires du Roazhon Park, menés par leur nouveau directeur sportif Florian Maurice, se sont montrés très actifs lors du marché des transferts. Il faut dire que le club breton voulait se renforcer avant de se lancer dans la première campagne de son histoire en UEFA Champions League. Martin Terrier, Serhou Guirassy, Nayef Aguerd, Alfred Gomis, Dalbert (Inter, prêt) et Daniele Rugani (Juventus, prêt) sont arrivés. Tout ce petit monde a été rejoint par Jérémy Doku, arrivé le 5 octobre lors du dernier jour du mercato d'été 2020.

Présenté depuis plusieurs années comme un grand espoir belge, le jeune homme, acheté pour environ 26M€, a été convaincu par Rennes comme précisé sur le communiqué de presse. «Le jeune international belge Jérémy Doku a choisi le Stade Rennais F.C. Le désormais ex-attaquant d’Anderlecht s’est engagé pour cinq saisons. Capable d’évoluer aussi bien dans le couloir gauche que le couloir droit de l’attaque, Jérémy Doku se sent prêt à relever un nouveau défi : montrer son immense talent en Ligue 1 Uber Eats et sur les terrains de Ligue des Champions». Il ne restait plus qu'à le voir en action !

0 but en 26 apparitions cette saison

Lancé en L1 le 16 octobre (10 minutes contre Dijon) puis en Champions League le 20 octobre (29 minutes contre Krasnodar), le natif de Borgerhout s'est ensuite fait une place dans l'effectif rennais. Au total, il est apparu à 26 reprises toutes compétitions confondues dont 20 fois en tant que titulaire. Souvent remuant, le Belge n'a pour autant pas été encore assez décisif. S'il a délivré trois passes décisives, il n'a pas marqué le moindre but. De plus en plus critiqué, Jérémy Doku (18 ans) peut compter sur le soutien de son club. En décembre, Florian Maurice avait volé à son secours.

«On a osé taper sur Jérémy Doku, né en 2002, qui est arrivé le 5 octobre et qui a joué le surlendemain avec des joueurs dont il ne connaissait pas les prénoms ! Aujourd’hui, il s’intègre petit à petit. Il a récupéré son appartement il y a une semaine. On est toujours très pressé avec les recrues, mais moi, je sais que pour certains, il faut trois, quatre, cinq, six mois. Et j’ai l’exemple de Rai à Paris ou de Juninho à Lyon, où il a fallu un an avant qu’ils soient performants». Mais le Stade Rennais, huitième de L1, éliminé de la C1 et de la Coupe de France, est dans le dur actuellement notamment l'attaque qui tourne au ralenti.

Julien Stéphan croit en lui

Présent en conférence de presse ce mercredi avant la réception de Nice vendredi, Alfred Gomis n'a pas trop voulu se mouiller au moment de parler de la forme de son jeune coéquipier. «J'espère bien qu'il va marquer des buts. Je suis gardien, je ne peux pas trop discuter de sa façon de jouer. Ce n'est pas à moi de lui expliquer comment faire son job». C'est, en effet, celui de Julien Stéphan qui n'a pas hésité à se prononce sur son cas. «Sur la marge de progression, il faut avoir de la patience avec un joueur de 18 ans qui est explosif, qui dribble. S'il était déjà un produit fini, en terme de passes et de gestes, il serait déjà dans un top club européen. Il a cette marge de progression. On a confiance en lui. Il ne faut pas qu'il doute et il faut se réfugier dans le travail».

Il a ajouté : «Jérémy est déstabilisant, percutant, il élimine beaucoup. Il est de plus en plus surveillé, on observe des prises à deux ou trois sur lui. Donc ça doit nous amener à des aménagements s'ils sont deux sur lui on doit avoir des solutions ailleurs. Il n'a que 18 ans et il a encore une marge de progression importante dans la dernière passe et le dernier geste. Je n'aime pas le jeu des comparaisons mais ça me rappelle le cas de Sadio Mané à Metz qui avait mis deux buts. Il n'a que 18 ans, on aimerait qu'il soit ultra décisif maintenant. S'il l'était aujourd'hui il ne serait pas à Rennes. C'est un joueur au gros potentiel. Il est travailleur et demandeur. Il a une marge de progression, on le voit tous travailler pour s'améliorer». Sur la bonne voie, Doku espère vite ouvrir son compteur but et prouver que Rennes a eu raison de croire en lui.