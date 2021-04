L'Inter Milan veut doubler le PSG pour Alessandro Florenzi

La suite après cette publicité

Résolu le dossier du latéral droit ? Pas vraiment. Durant la dernière intersaison, le PSG perdait Thomas Meunier, de toute façon arrivé au bout de son histoire parisienne, et récupérait sous la forme d'un prêt avec option d'achat Alessandro Florenzi à l'AS Rome. Le profil de l'Italien ? Excellent contre-attaquant, doté d'une technique sure et bon centreur. Son défaut principal, un manque de solidité défensive. Au fil des semaines, Florenzi s'est imposé comme le choix numéro 1 à ce poste, devant Kehrer et Dagba (ou plutôt Dagba et Kehrer désormais).

Si le PSG est globalement satisfait des performances de Florenzi, il n'a pas encore contacté l'AS Rome quant à la levée de l'option d'achat, qui s'élève à 9M€. Et comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan est en train de s'insérer dans la brèche. En effet, puisque le PSG n'a pas encore bougé, l'Inter a décidé de prendre la température auprès du club de la Louve et du joueur.

Conte l'apprécie

L'entraîneur intériste, Antonio Conte, a déjà eu le joueur sous ses ordres avec la sélection italienne. Il n'hésitait d'ailleurs pas à en faire un titulaire. Il serait heureux de pouvoir compter sur lui, dans le 3-5-2 qu'il affectionne et où Florenzi peut faire merveille. Les premiers contacts ont eu lieu et Florenzi ne serait pas contre une telle issue, même s'il se sent bien intégré à Paris.

L'Inter pense qu'il est possible de convaincre la Roma de lui lâcher son joueur au même tarif de 9 M€ réclamé au PSG. Le club de la capitale va donc vite devoir se positionner, sachant qu'il cherche d'autres pistes pour ce poste (récemment le nom de Lucas Vazquez, du Real Madrid, était évoqué). Entre les prolongations de Neymar et Mbappé, le cas Moise Kean et la recherche du latéral droit, Leonardo a du pain sur la planche !