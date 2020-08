Le Valence CF dévoile ses nouveaux maillots pour 2020/2021

Toujours équipé par Puma, le Valence CF vient de dévoiler ses trois nouveaux maillots pour la saison 2020/2021. Chacune des nouvelles tenues porte l'influence de la culture, d'une personnalité ou d'un lieu emblématique de la ville comme la Loge de la soie, la culture de l'orange et le peintre Joaquín Sorolla.

Le nouveau maillot que les joueurs du Valence CF porteront à Mestalla est blanc, comme à l'accoutumée, et affiche un imprimé ton sur ton qui s'inspire de la croisée d'ogives de la Loge de la soie, bâtiment emblématique situé au cœur de la ville. On peut noter le col rond noir et la présence du sponsor Bwin.

Le nouveau maillot extérieur du Valence CF puise son inspiration dans l'industrie de l'orange, pilier de la culture et de l'économie de la ville. D'où le choix de cette couleur pour le maillot qui arbore aussi un imprimé ton sur ton avec une bande bleu marine sur les épaules.

Enfin le maillot third des coéquipiers de Maxi Gomez s'inspire du célèbre peintre Joaquín Sorolla. Les couleurs et les motifs du maillot évoquent les reflets du soleil sur la mer Méditerranée, que l'on retrouve dans un grand nombre de ses tableaux. À noter que le maillot se pare d'un imprimé présentant un dégradé de bleu lavande, gris et bleu ciel.

Les nouveaux maillots du Valence CF sont déjà disponibles dans la boutique du club.