PSG : Christophe Galtier a un deuxième système tactique

Depuis qu’il a pris en main l’équipe du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier affiche nettement plus de stabilité que son prédécesseur et a opté pour un système en 3-5-2 convenant davantage aux qualités des joueurs présents dans son effectif. Cependant, le nouvel homme fort des Rouge et Bleu a confié qu’il avait un deuxième système en réserve.

« Il y a un deuxième système. Ayant revu le match de Ligue des Champions plus d’une fois, à partir du moment où on n'a pas marqué à la 48e et à la 52e minute, nous n'avons pas concédé énormément d'occasions, mais nous avons eu encore des situations. La défense est énergivore, mais ce n'est pas dû qu'à la défense à trois mais peut-être qu'il aurait fallu intégrer de la fraîcheur plus tôt », a-t-il déclaré en conférence de presse.

