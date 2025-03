Tensions entre Tebas et Florentino Pérez sur le calendrier des matchs

Le président de la Liga, Javier Tebas, a ravivé les tensions avec le Real Madrid en critiquant ouvertement les plaintes sur le calendrier. Il a notamment réagi aux propos de Carlo Ancelotti, qui avait menacé de ne pas aligner son équipe si un match était programmé sans un délai de récupération d’au moins 72 heures. « Depuis plus de 14 ans, des clubs de toute l’Europe, y compris espagnols, jouent le dimanche sans qu’il se soit écoulé 72 heures », a rappelé Tebas, minimisant ainsi l’ultimatum lancé par l’entraîneur madrilène. Cette déclaration intervient alors que plusieurs entraîneurs, dont ceux du Betis, de la Real Sociedad et de l’Athletic Club, ont eux aussi exprimé leur mécontentement face à l’accumulation des rencontres et aux risques de blessure, rappelle le quotidien espagnol Sport.

Mais Tebas ne s’est pas arrêté là et a profité de l’occasion pour pointer du doigt Florentino Pérez. Selon les révélations d’El Confidencial, le président du Real Madrid aurait assuré à Dani Olmo, lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne, être intervenu auprès du Consejo Superior de Deportes (CSD) pour défendre l’inscription du joueur du Barça dans l’affaire qui porte son nom. « C’est très grave », a commenté Tebas, qui ne compte pas en rester là.