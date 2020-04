Le PSG risque de faire face à une nouvelle saignée de pépites

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a souvent eu du mal à conserver les meilleurs éléments issus de son centre de formation, souvent avant même que ces derniers aient pu signer un contrat pro. Claudio Gomes (Manchester City), Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund) ou Fodé Ballo-Touré (Lille) en sont de bons exemples. Le départ de Tanguy Kouassi vers le RB Leipzig serait aussi pratiquement acté. En ce moment, le club travaille sur bon nombre de dossiers, comme celui d'Adil Aouchiche. Comme nous vous l'expliquions en exclusivité sur Foot Mercato, le joueur souhaite rester au sein de son club formateur et a déjà recalé plusieurs écuries de Ligue 1. En revanche, il souhaite des garanties sportives de la part de la direction.

Quant à Kays Ruiz (17 ans), le Franco-Marocain a déjà repoussé une première offre du club de la capitale, comme vous vous le révélions en février, mais il souhaiterait aussi rester à Paris. C'est au niveau du salaire qu'il y a des différences entre les deux parties, alors que le FC Barcelone surveillerait tout ça de près et pourrait passer à l'attaque pour récupérer le joueur qui lui avait filé entre les mains en 2015 suite à la sanction de la FIFA. Et dans son édition du jour, le quotidien l'Equipe dévoile de nouvelles informations sur la situation d'autres joueurs issus de la formation parisienne.

Le PSG propose des prolongations... pas toujours acceptées

Arnaud Kalimuendo fait ainsi partie de ces joueurs dont l'avenir va devoir être réglé rapidement. On avait notamment pu le voir à l'oeuvre lors du dernier Mondial U17, et tout porte à croire que la saison prochaine, on verra l'attaquant de 18 ans au niveau professionnel puisque le club de la capitale pourrait le laisser filer en Ligue 2 sous forme de prêt. Même cas de figure pour le milieu de terrain Junior Dina Ebimbe (19 ans), que nous avons interviewé sur Foot Mercato, qui est prêté au Havre. Un nouveau prêt se profile pour lui, mais en Ligue 1 cette fois.

Pour d'autres, l'avenir est un peu plus flou. C'est le cas de Timothée Pembélé. Du haut de ses 17 ans, il a déjà un contrat pro, mais il expire dès 2021. Et le défenseur est convoité, en France mais aussi en Allemagne. S'il s'est déjà entraîné avec l'équipe première sous les ordres de Thomas Tuchel, il souhaite faire partie de la rotation d'une équipe professionnelle dès la saison prochaine. Le PSG pourra-t-il le lui garantir ? Le club souhaite en tout cas le prolonger puisqu'une première approche a déjà été entamée. Quant à Loïc Mbe Soh (défenseur, 18 ans), qui a déjà débuté en pro, on se dirige vers un transfert définitif lors du mercato estival, puisqu'il a déjà refusé une offre de prolongation du club. Bendiougou Fadiga, milieu de terrain de 19 ans, devrait lui aussi quitter Paris et aurait déjà bien avancé avec des équipes de Ligue 1. Une nouvelle saignée se prépare donc...