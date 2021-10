PSG - RB Leipzig : la réaction à chaud de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le PSG a eu du mal à se défaire du RB Leipzig ce mardi soir au Parc des Princes. Il a fallu un grand Kylian Mbappé, auteur d'un but et d'une passe décisive (plus un penalty obtenu), pour sortir le club francilien d'une belle galère puisqu'il était mené 2-1 à l'heure de jeu. Kylian Mbappé, justement, s'est présenté au micro de Canal Plus à l'issue de la rencontre.

Il a reconnu que la rencontre avait été délicate, mais préférait voir le bon côté des choses. « C'était un match difficile. A domicile devant notre public, on gagne et on prend la tête. On n'a pas fait un mauvais match non plus. Il y a eu des choses bien, d'autres un peu moins bien », a-t-il d'abord exposé, avant de se montrer plus tranchant.

Mbappé et Messi, une histoire de penalties

« Chanceux ? Non ! La chance on la provoque. Ca n'existe pas dans ce genre de match. La Ligue des Champions, c'est difficile. Ce sont les meilleures équipes du monde. On a eu des séquences de jeu dans leur camp, et dans la gestion des temps faibles, on a peut-être eu des temps faibles trop faibles. » L'attaquant français, auteur de 28 buts en 48 matches disputés en Ligue des Champions, est revenu également sur le penalty qu'il a laissé, ou pas d'ailleurs, tiré à Lionel Messi.

« C'est normal, c'est le respect. C'est le meilleur joueur du monde, il est dans notre équipe, c'est un privilège. Le deuxième penalty, il a voulu me le donner, mais le premier c'est sa décision il voulait le tirer. Le deuxième, on a échangé, il m'a dit prends le. C'était la fin, c'était la 90e et je l'ai pris », a-t-il raconté. Si Messi s'est offert un doublé, c'est bien Mbappé qui a été le plus étincelant mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes.

Le classement de la phase de poules de la Ligue des Champions