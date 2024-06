Le tacle d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone et Xavi

La première saison d’Ousmane Dembélé au PSG aura été plutôt réussie. Après un petit retard à l’allumage, le Français a délivré quelques prestations très intéressantes (42 matchs, 6 buts et 14 passes décisives), permettant à son équipe de s’offrir un triplé et d’aller en demi-finale de Ligue des Champions. C’est notamment grâce aux consignes de Luis Enrique qui, selon lui, offrent bien plus de choix de mouvements dans le jeu que du temps de Xavi au FC Barcelone.

«Ce qui change c’est qu’il me donne beaucoup plus de liberté. Au Barça, je jouais collé à la ligne, là il me dit d’aller un peu partout sur le terrain, sauf quand il faut coller la ligne. Il me donne beaucoup de libertés. Dans mon jeu je n’ai pas vraiment changé de choses. Je fais la même chose par le dribble et la passe» explique-t-il à l’occasion d’un point presse en équipe de France. Pas sûr que Xavi appréciera cette nouvelle sortie de son ancien protégé.