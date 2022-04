Monaco garde sa confiance en Phillipe Clement

Débarqué en décembre sur le banc de l'AS Monaco après l'éviction du croate Niko Kovac alors que le club asémite était 6e du championnat, le Belge Phillipe Clement, dont le Monaco est toujours 6e, aurait la confiance totale de sa direction : «le directeur sportif (Paul Mitchell), le vice-président (Oleg Petrov) et moi-même avons parlé avec le président Rybolovlev. J'ai parlé plus de quatre heures avec lui. Il a dit que nous avions tout son soutien dans le projet actuel. Récemment, il était moins présent. Il souhaite de nouveau être plus impliqué. Nous avons évoqué les joueurs actuels, les profils dont nous avons besoin pour la saison prochaine.»

L'ancien coach de Bruges regrette cependant l'article de L'Equipe, démenti ensuite par la direction, qui informait que le président de l'ASM ferait un grand ménage dans le club cet été : «on ne sait jamais le futur quand on est entraîneur. C'est la vie. J'ai été surpris du timing, avant un grand match (face au PSG, 3-0, le 20 mars dernier). Je n'ai alors pensé qu'à sa préparation. Pour ne pas déstabiliser les joueurs, j'ai dit à mes assistants: "On ne parle pas de ça aux joueurs, on reste concentrés pour gagner".» Bien lui en a pris.

