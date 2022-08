Real Madrid : Reinier file à Girone !

Grand espoir du Real Madrid, Reinier (20 ans) s'engage avec Girone sous la forme d'un prêt jusqu'en juin 2023. Prêté au Borussia Dortmund lors des deux dernières saisons, l'ancien joueur de Flamengo n'est jamais parvenu à faire son trou outre-Rhin.

Décrit comme doté d'« une grande qualité technique et une rapidité qui lui permettent d'affronter et de surpasser ses rivaux dans des duels en tête-à-tête tout en faisant preuve d'une excellente capacité pour les non marqués, ce qui facilite ses actions offensives. Reinier est aussi un super assistant qui sait identifier les coéquipiers les mieux placés pour leur envoyer le ballon et les laisser en supériorité » par le communiqué du club, l'attaquant a notamment remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2021.