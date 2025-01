Manchester City tout proche de boucler l’arrivée d’Omar Marmoush

C’est un dossier qui anime le mercato hivernal du côté de l’Angleterre. Il est attaquant, il est égyptien, mais ce n’est pas Mohamed Salah. Éblouissant du côté de Francfort, Omar Marmoush affiche des statistiques démentielles avec déjà 18 buts et 12 passes décisives en 24 matches. Il est ainsi le deuxième joueur le plus décisif d’Europe actuellement et suscite l’intérêt de nombreuses écuries européennes. Dans ce sens, nous vous révélions que Manchester City, priorité du joueur, était le club le plus intéressé par le joueur de 25 ans.

Mieux encore, le club de Pep Guardiola avait décidé de passer la seconde dans ce dossier puisque le club anglais avait dégainé une offre au joueur pour un transfert l’été prochain alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Le joueur avait déjà échangé avec les dirigeants de City et semblait très emballé par le projet. Eh bien, ce jeudi, la tendance s’est bien confirmée. Et ce dossier s’emballe avec Manchester City qui touche au but pour récupérer le joueur… dès cet hiver. C’est en tout cas la tendance.

Un accord entre les clubs

Selon nos informations, Manchester City et Francfort sont proches d’un accord pour le transfert d’Omar Marmoush. Les deux camps sont confiants. Les Cityzens sont prêts à s’aligner sur ce deal estimé à 80 millions d’euros. Reste une interrogation concernant la date d’arrivée de l’international égyptien (35 sélections, 6 buts). En effet, selon nos indiscrétions, le joueur souhaite rejoindre dès cet hiver l’actuel 6e de Premier League. Il ne veut pas attendre la fin de saison avec la formation allemande.

De son côté, le joueur possède déjà un accord avec Manchester City depuis plusieurs jours. Le deal pourrait donc se décanter très prochainement. Reste à savoir si les différentes parties vont s’arranger sur la date d’arrivée de la sensation du championnat allemand. Son arrivée apporterait une vraie plus-value à la formation de Pep Guardiola qui a montré de grosses lacunes dans le secteur offensif.