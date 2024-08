Amical : le PSG tenu en échec par Leipzig à une semaine du début de la Ligue 1

Pour son deuxième match amical, le PSG a réussi à accrocher le RB Leipzig (1-0) grâce notamment à un but de Gonçalo Ramos.

Le Paris Saint-Germain commence à accélérer sa préparation. Après avoir disputé son tout premier match mercredi face à Sturm Graz (2-2), la formation de Luis Enrique affrontait cette fois un adversaire bien plus coriace : le RB Leipzig d’un Xavi Simons qui a donc décidé de disputer une nouvelle saison en prêt du côté de la Bundesliga. Pour cette rencontre, le PSG se présentait avec sa toute dernière recrue : Willian Pacho. Le défenseur équatorien était titulaire aux côtés de Milan Skriniar et devant Donnarumma qui retrouvait donc les buts parisiens après la première en demi-teinte du Russe Matvey Safonov. Carlos Soler occupait le poste de latéral droit. Au milieu de terrain, on retrouvait Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Kang-In Lee alors qu’en attaque, Luis Enrique misait sur Kolo Muani, Asensio en faux neuf et le tout jeune Ibrahim Mbaye qui a marqué des points lors du premier match.

L’enjeu était simple pour cette rencontre : se rassurer et commencer à monter doucement en puissance. Mais le début de rencontre était plutôt en la faveur du Leipzig qui profitait des espaces entre les lignes pour se procurer quelques occasions. De l’autre côté, c’est Kolo Muani, positionné en tant qu’ailier gauche, qui tentait de provoquer avec le ballon. Mais si Pacho réalisait de bonnes interventions, Milan Skriniar semblait clairement en difficulté dans l’anticipation et dans la gestion de la profondeur. Le PSG encaissait rapidement un but sur une situation que les supporters connaissent bien. Sur un corner au second poteau, et après une hésitation de Donnarumma, Loïs Openda envoyait une frappe contrée, mais qui filait dans le but du portier italien (12ᵉ).

Gonçalo Ramos égalise

Le PSG ne parvenait pas à se montrer dangereux dans cette rencontre. Le jeune Ibrahim Mbaye provoquait, mais manquait de précision dans le dernier geste, alors qu’Asensio se montrait bien trop discret. En défense, Skriniar ne rassurait toujours pas et Donnarumma devait s’employer pour ne pas encaisser un second but. Alors, au retour des vestiaires, Luis Enrique décidait de faire tourner. Naoufel El Hannach, Senny Mayulu, João Neves, Gonçalo Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola faisaient leur entrée en jeu pour tenter de montrer mieux et renverser la rencontre. Et cela a payé puisque le PSG reprenait le contrôle du ballon et semblait bien plus tranchant lors des transitions.

Le jeune milieu portugais Joao Neves semblait en jambes et se montrait disponible pour prendre le jeu à son compte. Ousmane Dembélé, fidèle à lui-même, provoquait sur son couloir sans jamais trouver la précision dans son dernier geste. Mais le PSG était récompensé de ses bonnes intentions en seconde période grâce à Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais, à l’entrée de la surface, envoyait une très belle frappe dans la lucarne du portier de Leipzig qui ne pouvait rien faire. Le score ne bougera plus malgré la domination parisienne. À une semaine de la reprise de la Ligue 1, le PSG enchaîne un nouveau match nul et affrontera donc Le Havre sans avoir le plein de confiance.