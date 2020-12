OM : AVB répond aux critiques de Thauvin

Le match nul concédé à domicile face à Reims samedi a clairement agacé Florian Thauvin. Après la rencontre, sur Téléfoot La Chaîne, l'ailier marseillais a poussé un coup de gueule sur la qualité de jeu de son équipe. «C'est vrai qu'ils ont bien défendu. Après, nous... On a la possession du ballon, c'est bien, mais à un moment donné, on joue que latéral, on joue toujours vers l'arrière, on ne prend jamais de risque. Donc c'est un résultat mérité, c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Comme j'ai dit, on joue trop latéral, trop vers l'arrière... La dernière passe, ça ne me va pas, il n'y a pas assez de mouvements. Il y a trop de choses qui ne vont pas».

Forcément, André Villas-Boas a été interrogé sur le sujet ce lundi en conférence de presse, alors que se profile un déplacement sur la pelouse d'Angers pour la dernière journée de championnat en 2020, prévue mercredi soir. « Déjà, vu comme le match était, j'étais content de ne pas perdre, on était trop ouvert, on prenait des contres. Après, je pense que Thauvin a parlé d'une frustration personnelle. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ses déclarations. On ne pouvait pas faire grand-chose car ils étaient fermés. Nous-mêmes on a joué comme ça parfois. C'était dur. Et évidemment quand les joueurs clés comme lui et Payet ne trouvent pas les espaces, ils deviennent frustrés. J'ai parlé avec lui de ses déclarations, pour dire que je ne pense pas que c'était comme ça », a lancé AVB.