Manchester City - Inter Milan : les compositions officielles

Choc au programme à l’Etihad Stadium ! Manchester City entame sa campagne de Ligue des Champions en affrontant l’Inter Milan, un remake de la finale de l’édition 2023. Les Skyblues s’avancent une nouvelle fois comme les favoris de cette édition, débuter ce soir par autre chose qu’un succès serait une contre performance. En face, les Nerazzurri vont sans aucun doute aborder cette rencontre avec ambition, une envie de faire déjouer les pronostics. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Pep Guardiola fait confiance à son 4-3-3. Ederson présent dans le but, Lewis plutôt que Walker à droite, Akanji-Dias dans l’axe et Gvardiol côté gauche de la défense. Dans l’entrejeu, Rodri est associé à Bernardo Silva avec le capitaine De Bruyne en pointe haute. Enfin en attaque, Savinho et Grealish accompagnent Haaland. Chez les Italiens, c’est un 3-5-2 qui est concocté par Simone Inzaghi. Sommer est sans surprise présent, Bisseck est préféré à Pavard aux côtés d’Acerbi et de Bastoni. Darmian et Augusto en pistons, Barella ainsi que Calhanoglu et Zielinski au milieu de terrain. Enfin en attaque, Taremi pousse Martinez sur le banc, l’Iranien forme le duo d’attaque avec Thuram.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol - Rodri, B.Silva - Savinho, De Bruyne ©, Grealish - Haaland

Inter Milan : Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella ©, Calhanoglu, Zielinski, Augusto - Thuram, Taremi