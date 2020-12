Brest : la piste Jean Lucas relancée

Interrogé par Ouest-France, le directeur sportif du Stade Brestois Grégory Lorenzi a annoncé qu'il était en quête d'un milieu de terrain, secteur orphelin d'Ibrahima Diallo (21 ans), parti en fin de mercato estival à Southampton. «Il faut recruter un joueur supplémentaire dans ce secteur-là. La saison est longue, il y aura enchaînement de matchs, des blessures et des suspensions possibles. Et on est encore fragile sur ce poste», a-t-il affirmé avant de préciser.

«Trouver le joueur qui corresponde à ce qu’on veut n’est pas simple. Dans le contexte actuel, on ne pourra investir. Ce sera donc un prêt, peut-être avec option d’achat», a-t-il expliqué. Ouest-France avance que la piste menant à Jean Lucas (22 ans), déjà explorée dans les dernières heures du marché estival, devrait être relancée, l'Olympique Lyonnais semblant toujours ouvert à un prêt du jeune milieu brésilien.