OL : les dernières heures agitées du mercato de Jean Lucas

«Je sais ce que je peux apporter au club. Il y a eu cette histoire de prêt, mais le président est venu me voir et m’a dit que j’allais rester. Je suis heureux de savoir qu’il a confiance en mon travail.» La semaine passée, Jean Lucas (22 ans) assurait au Progrès que Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais lui avaient signifié qu'ils n'envisageaient pas son départ cet été.

Le Brésilien se sentait donc tranquille à l'approche des dernières heures du mercato. Oui mais voilà, dans les dernières heures, tout a subitement changé. Les Gones ont finalement informé le milieu de terrain, arrivé à l'été 2019 en provenance de Flamengo, qu'il devait se trouver une porte de sortie en prêt afin d'avoir du temps de jeu cette saison. Un revirement qui s'explique par le peu de joueurs sortis du côté de Lyon.

Sollicité par le RC Strasbourg, les Girondins de Bordeaux ou l'Internacional Porto Alegre auparavant, le jeune homme a vu de nombreux clubs venir aux nouvelles dans les 24 dernières heures du mercato, parmi lesquels le FC Porto et Parme. Le Télégramme a expliqué que le Stade Brestois 29 s'est renseigné sur la faisabilité d'un prêt. Idem pour le FC Nantes, a assuré 20 Minutes.

Il ne voulait pas d'un départ précipité

Droit dans ses bottes, le Carioca, apparu à 3 reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison, a repoussé toutes les avances, refusant de quitter l'OL. Ce départ aurait peut-être permis aux pensionnaires du Groupama Stadium de réaliser une dernière opération, car il aurait libéré une place d'extra-communautaire au sein de l'effectif. Mais l'intéressé n'a rien voulu savoir.

Ce dernier, encore sonné par le revirement de dernière minute de sa direction, ne souhaitait pas d'un départ précipité, sans avoir suffisamment de temps pour se faire à son nouvel environnement alors que la saison a déjà démarré depuis 6 journées. Une seule écurie pourrait encore tenter de changer la donne : l'Atlético Mineiro.

Il y retrouverait Jorge Sampaoli, qu'il a adoré côtoyer du côté de Santos. Aucune approche concrète pour l'heure, mais le marché au Brésil ouvre ses portes du 13 octobre au 9 novembre. Jean Lucas, qui a encore espoir de s'imposer si on lui en donne sa chance, a encore le temps de voir venir et de voir si l'OL ne compte réellement pas sur lui...