PSG : Milan Skriniar juge le niveau de la Ligue 1

Arrivé libre de tout contrat au Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance de l’Inter, Milan Skriniar (28 ans) a découvert un nouveau championnat. Apparu à 11 reprises sur les pelouses de Ligue 1, le défenseur slovaque a, lui aussi, été marqué par la dimension physique de notre championnat.

« En Ligue 1, il y a beaucoup de joueurs costauds, de joueurs rapides, de joueurs physiques. C’est vraiment la grosse différence avec l’Italie. En Serie A, c’est peut-être plus tactique alors qu’ici il y a plus de un contre un face à des joueurs solides, donc ce n’est pas évident à gérer. (…) Quand les autres équipes affrontent le Paris Saint-Germain, on a souvent l’impression que c’est comme si elles disputaient une finale de Coupe du Monde. Mais il faut que l’on soit préparé à ça parce que je pense que nous avons l’une des meilleures équipes du monde », at-il déclaré sur le site du PSG.