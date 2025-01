OM : De Zerbi et Maupay justifient les débuts chaotiques de Koné

À deux jours de la réception de Strasbourg en clôture de la 18e journée de Ligue 1, dimanche à 20h45, Roberto De Zerbi et Neal Maupay étaient présents en conférence de presse. L’occasion pour eux de revenir sur les débuts compliqués d’un certain Ismaël Koné dans la cité phocéenne. «C’est compliqué quand on joue moins. L’équipe tourne bien donc c’est dur pour les joueurs qui jouent moins de se montrer. Il s’entraîne dur, il ne lâche pas. C’est important pour le groupe, ça pousse tout le monde. Le foot va vite, ça peut changer rapidement», a tout d’abord confié Maupay.

La suite après cette publicité

Des difficultés d’adaptation que RDZ a également tenu à souligner. «Luis Henrique avait quelques problèmes pour s’adapter quand il est arrivé. Rowe, Koné, ce sont deux joueurs qui doivent s’adapter, au Vélodrome, à la pression, aux attentes… On ne remet pas en question leur qualité, idem pour Brassier, Wahi. Les jeunes, à Marseille, ont besoin de plus de temps par rapport à d’autres clubs ou d’autres villes». En espérant désormais que le Canadien de 22 ans trouve rapidement le déclic tant attendu…

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Un but de Greenwood face à Strasbourg vous rapporte jusqu’à 191€ (cote à 2,25).